Sitapur News: कच्ची दीवार ढही, मलबे में दबकर महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:42 PM IST
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परसेंडी। लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार शाम तालगांव के मिरकलीपुर गांव में कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबकर 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
गांव निवासी सावित्री देवी (65) बुधवार शाम अपने पुत्र की दवा लेने गई थीं। दवा लेकर घर लौटने के बाद वह घर के बाहर बनी कच्ची दीवार के पास खड़ी थीं। लगातार बारिश के कारण दीवार पहले से कमजोर हो गई थी। इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। दीवार के मलबे में महिला दब गईं।
तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सावित्री देवी को मृत घोषित कर दिया।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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गांव निवासी सावित्री देवी (65) बुधवार शाम अपने पुत्र की दवा लेने गई थीं। दवा लेकर घर लौटने के बाद वह घर के बाहर बनी कच्ची दीवार के पास खड़ी थीं। लगातार बारिश के कारण दीवार पहले से कमजोर हो गई थी। इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। दीवार के मलबे में महिला दब गईं।
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तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सावित्री देवी को मृत घोषित कर दिया।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।