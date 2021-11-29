Sitapur News: रायफल शूटिंग प्रतियोगिता में मनीष ने मारी बाजी

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इसके अतिरिक्त एक सौ गज स्टैंडिग रायफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा में मुख्य आरक्षी राजन कुमार लखनऊ जोन प्रथम, राजेश कुमार पीएसी मध्य जोन द्वितीय व मुख्य आरक्षी फतेह सिंह बरेली जोन तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही दो सौ गज नीलिंग रायफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा में मनीष कुमार पीएसी मध्य जोन प्रथम, विनीष कुमार पीएसी मध्य जोन द्वितीय, अमरीश कुमार पीएसी पूर्वी जोन तीसरे स्थान पर रहे।तीन सौ गज प्रोन रायफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा में आरक्षी शिवम वर्मा पीएसी मध्य जोन प्रथम, मुख्य आरक्षी देवेंद्र सिंह बरेली जोन द्वितीय स्थान, आरक्षी विपुल कुमार पश्चिमी जोन तीसरे स्थान पर रहे। तीन सौ गज स्नैप रायफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा में मुख्य आरक्षी नीरज सिंह पीएसी पश्चिमी जोन प्रथम, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार मध्य जोन द्वितीय, आरक्षी शैलेंद्र कुमार मध्य जोन तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर उपसेनानायक राजकुमार पांडेय, राघवेंद्र, सूबेदार सैन्य सहायक आदि मौजूद रहे।