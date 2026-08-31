Sitapur News: हेपेटाइटिस के 10 और मिले मरीज, गांव में अब तक 76 संक्रमित

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संक्रमण की जानकारी के बाद सातवें दिन रविवार को डॉ. सुष्मिता गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने 81 ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की। जांच में 10 लोग संक्रमित मिले। इनमें नौ मरीज हेपेटाइटिस-सी और एक मरीज हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित पाया गया।टीम में एलटी शिवेंद्र सिंह, मुनेंद्र कुमार, वार्ड ब्वॉय ज्ञान प्रकाश और आशा कार्यकर्ता कामिनी देवी शामिल रहीं। गांव की आबादी करीब 600 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी ग्रामीणों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। यह प्रक्रिया दो दिन में पूरी करने का लक्ष्य है।ग्रामीणों में दिखी जागरूकतास्वास्थ्य विभाग की अपील का असर रविवार को दिखाई दिया। ग्रामीण खुद शिविर में पहुंचे और अपनी व परिवार के सदस्यों की जांच कराई। विभाग के अनुसार संक्रमित मरीजों का करीब तीन माह तक उपचार चलेगा। इस दौरान उन्हें नियमित दवाएं लेने के साथ आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। संक्रमित मरीजों को सीएचसी तंबौर से निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपचार का कोर्स पूरा होने के बाद दोबारा वायरल लोड की जांच कराई जाएगी।घबराएं नहीं, कराएं जांचजिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों से बीमारी को लेकर घबराने के बजाय जांच और उपचार कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस की जांच और दवाएं निशुल्क उपलब्ध हैं। संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू करा दिया गया है।