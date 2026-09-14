Sitapur News: आधा हाथी रण मा गिरि गा, आधा लिए महावत जाय...

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उन्नाव से आई नैना देवी की टीम ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और सीता स्वयंवर से की। इसके बाद माड़ौ की लड़ाई, नदी बेतवा, भस्मासुर संवाद, चंद्रशेखर आजाद की वीरगति, पृथ्वीराज चौहान और लाखन की लड़ाई का वर्णन आल्हा के माध्यम से किया।कलाकारों ने आल्हा खंड के माध्यम से देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीरों की गाथा भी सुनाई। ‘भारत माता के पद बंदउ, जिनकी कोखि लीन अवतार, ई पग बंदउ उन सूरन का, जिन भारत हित तजेउ परान...’ जैसे बोलों ने श्रोताओं में जोश भर दिया।नदी बेतवा की लड़ाई का प्रसंग सुनाते हुए ‘आधा हाथी रण मा गिरि गा, आधा लिए महावत जाय...’ की प्रस्तुति पर पांडाल तालियों से गूंज उठा। वहीं महोली के इतिहास को आल्हा के माध्यम से प्रस्तुत करने पर भी लोगों ने कलाकारों की सराहना की।मुख्य गायिका नैना देवी की टीम में शिवकुमार, राजू, गुरु और संजय शामिल रहे। विधायक शशांक त्रिवेदी समेत आल्हा प्रेमियों ने नैना देवी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सुरेंद्र अवस्थी, अशोक तिवारी, धनेंद्र अवस्थी, राजेश चौरसिया, कपिल मिश्रा, धीरेश दीक्षित, लवलेश, आयुष अवस्थी, अरुण मिश्रा आदि मौजूद रहे।