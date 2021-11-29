फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Girl herding goats drowns in pond

Sitapur News: बकरी चरा रही बालिका की तालाब में डूबकर मौत

Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Girl herding goats drowns in pond
सांडा। सकरन के मंडोर गांव निवासी मारिया (10) की मंगलवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। परिजनों के अनुसार मारिया दोपहर के समय तालाब के पास बकरी चरा रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह तालाब में गिर गई और डूब गई। कुछ समय बाद उसका शव तालाब के किनारे बनी एक पुलिया के नीचे फंसा मिला।
विज्ञापन

मौके पर पहुंचे परिजन बालिका को सीएचसी सांडा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रशासक श्रवण ने घटना की जानकारी लेखपाल को दी। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन

सीओ हर्षित ने बताया कि जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए समझाया था। इसके बाद भी उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया है। फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed