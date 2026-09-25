Sitapur News: पीएफ गबन का आरोप, नगर पालिका के दो कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

धीरज ने अपने और परिचितों के अकाउंट में पीएफ के रुपये आहरित किए हैं। उसने कर्मचारियों की भविष्य निधि की सूची में अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बजाए खुद ही हस्ताक्षर किए। लेखाकार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने यह माना कि उसने भविष्य निधि की चेक लिपिक धीरज कुमार को दी थी। जबकि नियमतः यह चेक लेखाकार गणेश प्रसाद को मिलना था, लेकिन आशीष ने चेक सीधे धीरज को दे दिया।पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि लिपिक धीरज कुमार को जलकल परिसर में आवास आवंटित था। सरकारी आवास में रहने के बाद भी धीरज आवास भत्ता लेते रहे। साथ ही जनवरी 2026 में निलंबन के बाद हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर उन्होंने बिना अधिकारी के आदेश के ही उपस्थिति पंजिका में खुद हस्ताक्षर कर हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। सीओ हर्षित सिंह ने बताया कि बुधवार शाम प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपियों की तलाश की जा रही है।