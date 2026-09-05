Sitapur News: पिटाई से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

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सीतापुर। रेउसा के बदलीपुरवा गांव में शुक्रवार को पिटाई से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र के अनुसार गांव निवासी व्यक्ति से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश चल रही है। शुक्रवार को खेत देखने जाते समय आरोपियों ने बुजुर्ग को पीट दिया। परिजन उन्हें सीएचसी रेउसा ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात में इलाज के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी।