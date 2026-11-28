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शुक्रवार शाम करीब 07.30 बजे साइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। सकरन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल का वाइजर और इंडिकेटर टूटा हुआ मिला है। हादसे में हुई मौत की सूचना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ बिसवां हर्षित चौहान ने बताया कि हादसे की सूचना पर विधिक कार्रवाई करने के साथ ही बाइक सवार के बारे में पता लगाया जा रहा है। उधर, हरगांव के सेमरी भान गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राॅली की टक्कर से घायल युवक की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव निवासी रामजीवन (35) 26 नवंबर की शाम बड़ेलिया से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान हरगांव-सीतापुर मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली ने उन्हें टक्कर मार दी।उन्हें हरगांव सीएचसी से ओयल ट्रामा सेंटर और फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है।

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सांडा। बिसवां के गजनीपुर बाजार के पास शुक्रवार देर शाम हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार अवधेश कुमार गौतम की मौत हो गई। वह कंकरकोई मजरा पिपरी के निवासी थे। अवधेश कुमार गौतम मजदूरी कर भरण पोषण करते थे।