Sitapur News: खरीदारी के समय एचयूआईडी से परखें सोने की शुद्धता

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धनतेरस व दिवाली पर आभूषणों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इस दौरान सराफा बाजार में आकर्षक डिजाइन, कम कीमत और चमक-दमक के बीच ग्राहकों को बाजार में नकली हॉलमार्क और शुद्धता को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होती है। ऐसे में आभूषण खरीदते समय उसकी जांच और पक्का बिल लेना बेहद जरूरी है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक सोने की शुद्धता परखने के लिए एचयूआईडी कोड की जांच ग्राहक अवश्य करें। यह कोड सोने की शुद्धता की पहचान में मदद करता है। पक्का बिल खरीद की कानूनी रसीद और भविष्य में एक्सचेंज, बिक्री या शिकायत के समय ग्राहक का सबसे मजबूत दस्तावेज बनता है। सराफा व्यापारी अमित पुरी ने बताया कि चांदी के गहनों पर अभी एचयूआईडी कोड नहीं आता है। जल्द आने की उम्मीद है।क्या है एचयूआईडी कोडभारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार सभी सोने के गहनों पर छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड होना जरूरी है। भोलानाथ चंद्र प्रकाश ज्वैलर्स के संचालक अमित पुरी बताते हैं कि हर गहने का एचयूआईडी अलग होता है। यह कोड गहने पर लेजर से लिखा होता है। इसे चेक करने पर गहने का वजन, नाम व फोटो समेत वह कितने कैरेट का है सारा विवरण जाना जा सकता है।कैसे जांचे एचयूआईडी कोडअपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से बीआईएस केयर एप डाउनलोड करें। एप खोलकर वेरीफाई एचयूआईडी वाले ऑप्शन पर जाएं। अपने गहने पर लिखा छह अंकों का एचयूआईडी कोड डालें। स्क्रीन पर उस गहने की पूरी जानकारी आ जाएगी। अगर कोड मैच नहीं करता या इनवैलिड बताता है तो समझिए गहना नकली हॉलमार्क वाला है।एक लाख से अधिक की खरीद पर ज्वैलरी का बीमा फ्रीफोटो- 11एक लाख रुपये से अधिक की खरीदारी पर हम अपनी तरफ से ज्वैलरी का फ्री बीमा दे रहे हैं। यह ऑफर दिवाली तक है। डायमंड की कोई भी ज्वैलरी खरीदने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। हमारा डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर खरीदारी पर 250 रुपये का डिस्कांउट व लकी ड्रॉ में शामिल होने का अवसर मिलेगा।- मनोज कुमार महेंद्र, संचालक लक्ष्मी ओर्नामेंट्सखुद जांच सकते हैं गहने का पूरा विवरणफोटो- 12सोने की शुद्धता अब हर ग्राहक परख सकता है। सरकार ने इसके लिए एचयूआईडी कोड की व्यवस्था की है। प्रत्येक गहने पर यह छह अंक का कोड होता है। इसकी ऑनलाइन जांच कर गहने का पूरा विवरण जाना जा सकता है।राजेश नारायण सहगल, संचालक सहगल ज्वैलर्स