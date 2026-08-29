Sitapur News: सावन पूर्णिमा पर 2100 दीपों से जगमग हुआ चक्रतीर्थ

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नैमिषारण्य। सावन माह की पूर्णिमा के अवसर पर शु्क्रवार देर शाम चक्रतीर्थ को 2100 दीपों से सजाया गया। इससे पूरा चक्रतीर्थ जगमगा उठा। इसके बाद सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा अष्टकोणीय आरती आयोजित की गई। श्रीहनुमान गढ़ी ज्येष्ठ महंत बजरंग दास की ओर से अपनी माता की पुण्य स्मृति में यह दीपोत्सव कराया गया। उन्होंने आचार्यों और पुरोहितों, बटुकों को अंग वस्त्र व दक्षिणा दी।आरती से पहले चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडेय ने वैदिक मंत्रोच्चार से चक्रतीर्थ का पूजन कराया। प्रधान पुजारी ने हनुमान गढ़ी के महंत को अंगवस्त्र भेंट किया। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।