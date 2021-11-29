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शुक्रवार को आशा कार्यकर्ता गांव में लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिला रही थी। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने दवा की पुड़िया बांधकर देने और बाद में सेवन करने की बात कही। इस पर आशा कार्यकर्ता ने बताया कि अभियान के निर्देशानुसार दवा मौके पर ही खिलाई जाएगी। आरोप है कि उसकी इस बात से नाराज होकर परिवार के मुखिया ने उसके साथ अभद्रता करते हुए पिटाई कर दी। घटना से आहत आशा कार्यकर्ता ने सीएचसी अधीक्षक और पुलिस को सूचना दी। शनिवार को सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद वाजपेयी और बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी ने गांव पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी लेने के साथ ही लोगों को जागरूक कर दवा का सेवन भी कराया। (संवाद)

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लहरपुर। विकासखंड लहरपुर क्षेत्र के ग्राम निबौरी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत एमडीए की दवा खिलाने गई आशा कार्यकर्ता शिवांकी की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़िता ने स्वास्थ्य विभाग व पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।