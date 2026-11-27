विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान चिकित्साधिकारी डॉ. मुदित दीक्षित ओपीडी में मरीजों का परीक्षण करते मिले। वह निरीक्षण के समय तक 11 मरीजों को देख चुके थे। वहीं, पंजीकरण काउंटर पर 13 मरीजों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से नहीं किया जा रहा था। इसे शासन के डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी निर्देशों की अनदेखी माना गया। उपस्थिति पंजिका की जांच में वार्ड आया कल्पना देवी, उपचारिका वंदना सिंह, बीएचडब्ल्यू मनीष कुमार, एआरओ दीप्ति निर्मल, दंत चिकित्सक डॉ. वर्तिका गुप्ता, एलएमओ डॉ. दीप्ति सक्सेना, डॉ. अतुल कुमार, डॉ. आकांक्षा वर्मा, दिनेश चंद्र, नीरज कुमार सिंह, कीर्ति सिंह व पुष्पा चौधरी अनुपस्थित मिली।दो कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद मौके पर न मिलने को गंभीर अनियमितता माना। इसके अलावा एनसीडी चिकित्साधिकारी डॉ. आकांक्षा वर्मा की उपस्थिति और कार्यों पर भी सवाल उठाए। उनकी उपस्थिति पंजिका में केवल एक बार हाजिरी दर्ज होने की बात सामने आई। उनके कार्य दिवसों और एनसीडी कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों का विवरण भी स्पष्ट नहीं मिला। अधीक्षक ने उनकी उपस्थिति प्रमाणित न करने की बात कही।इस पर उनके वेतन आहरण की प्रक्रिया और संबंधित पटल सहायक की भूमिका पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधीक्षक को सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर संस्तुति सहित रिपोर्ट देने और अनुपस्थित दिवसों का वेतन रोकने के निर्देश दिया गया।