फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Youth taking teenage girl to Mumbai stopped

Siddharthnagar News: किशोरी को मुंबई ले जा रहा था युवक, रोका गया

Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Youth taking teenage girl to Mumbai stopped
सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर बुधवार को एसएसबी की 43वीं वाहिनी की बजहा सीमा चौकी टीम ने एक युवक और नाबालिग किशोरी को रोककर पूछताछ की। किशोरी के नाबालिग होने और युवक के साथ यात्रा करने का मामला संदिग्ध मिलने पर दोनों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सौंप दिया गया।
विज्ञापन

एसएसबी के अनुसार, पूछताछ में किशोरी ने माता-पिता को बिना बताए युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जाने की बात बताई।
एसएसबी के अनुसार, बजहा सीमा चौकी की टीम सीमा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत की तरफ आ रहे युवक और किशोरी को देखकर जवानों को संदेह हुआ।
विज्ञापन

दोनों को रोककर पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम अब्दुल हलीम निवासी हसमत, गांव-टोला पंचगांवा महादेवा कुर्मी, थाना कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर बताया।
किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर एसएसबी ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद उपनिरीक्षक किशन लाल के साथ दो महिला कार्मिक मौके पर पहुंचीं और किशोरी से अलग से पूछताछ की। इसमें उसने बताया कि वह माता-पिता को बिना बताए घर से निकली थी और युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जा रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसएसबी ने दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए एएचटीयू को सौंप दिया। एएचटीयू की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed