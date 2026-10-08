Siddharthnagar News: किशोरी को मुंबई ले जा रहा था युवक, रोका गया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
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सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर बुधवार को एसएसबी की 43वीं वाहिनी की बजहा सीमा चौकी टीम ने एक युवक और नाबालिग किशोरी को रोककर पूछताछ की। किशोरी के नाबालिग होने और युवक के साथ यात्रा करने का मामला संदिग्ध मिलने पर दोनों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सौंप दिया गया।
एसएसबी के अनुसार, पूछताछ में किशोरी ने माता-पिता को बिना बताए युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जाने की बात बताई।
एसएसबी के अनुसार, बजहा सीमा चौकी की टीम सीमा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत की तरफ आ रहे युवक और किशोरी को देखकर जवानों को संदेह हुआ।
दोनों को रोककर पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम अब्दुल हलीम निवासी हसमत, गांव-टोला पंचगांवा महादेवा कुर्मी, थाना कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर बताया।
किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर एसएसबी ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद उपनिरीक्षक किशन लाल के साथ दो महिला कार्मिक मौके पर पहुंचीं और किशोरी से अलग से पूछताछ की। इसमें उसने बताया कि वह माता-पिता को बिना बताए घर से निकली थी और युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जा रही थी।
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एसएसबी ने दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए एएचटीयू को सौंप दिया। एएचटीयू की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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एसएसबी के अनुसार, पूछताछ में किशोरी ने माता-पिता को बिना बताए युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जाने की बात बताई।
एसएसबी के अनुसार, बजहा सीमा चौकी की टीम सीमा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत की तरफ आ रहे युवक और किशोरी को देखकर जवानों को संदेह हुआ।
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दोनों को रोककर पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम अब्दुल हलीम निवासी हसमत, गांव-टोला पंचगांवा महादेवा कुर्मी, थाना कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर बताया।
किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर एसएसबी ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद उपनिरीक्षक किशन लाल के साथ दो महिला कार्मिक मौके पर पहुंचीं और किशोरी से अलग से पूछताछ की। इसमें उसने बताया कि वह माता-पिता को बिना बताए घर से निकली थी और युवक के साथ शादी करने के लिए मुंबई जा रही थी।
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एसएसबी ने दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए एएचटीयू को सौंप दिया। एएचटीयू की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।