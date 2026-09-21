Siddharthnagar News: सड़क हादसे में युवक जख्मी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटवा। त्रिलोकपुर थाने के दुईपेडउवा में शनिवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। उसे मदद से सीएचसी इटवा ले आया गया, जहां से सिद्धार्थनगर और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। ानकारी के मुताबिक डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी निवासी शिव बालक (22) बिस्कोहर अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम वह घर लौट रहा था। अभी वह इटवा-बिस्कोहर मार्ग पर दुईपेडउवा तिराहे पर पहुंच रहा था कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस संबंध में एसओ त्रिलोकपुर का कहना है मामला जानकारी में है। जांच की जा रही है।
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इटवा। त्रिलोकपुर थाने के दुईपेडउवा में शनिवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। उसे मदद से सीएचसी इटवा ले आया गया, जहां से सिद्धार्थनगर और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। ानकारी के मुताबिक डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी निवासी शिव बालक (22) बिस्कोहर अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम वह घर लौट रहा था। अभी वह इटवा-बिस्कोहर मार्ग पर दुईपेडउवा तिराहे पर पहुंच रहा था कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस संबंध में एसओ त्रिलोकपुर का कहना है मामला जानकारी में है। जांच की जा रही है।