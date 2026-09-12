Siddharthnagar News: मौसम की मार, बढ़ गए वायरल के मरीज

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घोसियारी। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। कभी तेज धूप, कभी उमस और बारिश के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव से वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ गए हैं।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसियारी बाजार की ओपीडी में इन दिनों बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द की शिकायत लेकर प्रतिदिन 25 से 30 मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा की ओपीडी में भी रोजाना 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।चिकित्सकों के अनुसार मौसम बदलने के दौरान वायरल संक्रमण जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों और बुजुर्गों में बुखार, सर्दी-जुकाम और बदन दर्द की शिकायत अधिक देखी जा रही है।बारिश के बाद बढ़ी उमस और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच लोगों को साफ पानी पीने और ताजा भोजन करने की सलाह दी जा रही है। द