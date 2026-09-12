Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ की सड़कें गड्ढों में तब्दील
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
शोहरतगढ़। तहसील क्षेत्र की कई प्रमुख संपर्क सड़कें लंबे समय से जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। टेडिया-जोगीबारी जुड़िकुइया, संतोरी-बानगंगा कैनाल से जगरगठिया-देवकलीगंज, मेढ़वा-मकरौड़ और मड़वा-नीवी सुराहा मार्ग समेत कई सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि सड़कों की मरम्मत नहीं करा रहे हैं। टेडिया से जोगीबारी जुड़िकुइया जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। अर्जुन, मंजूर, कमलेश, रामशब्द, गोविंद और मेजर ने बताया कि इस मार्ग से दर्जनों गांवों के लोग आवागमन करते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई।
संतोरी-बानगंगा कैनाल से जगरगठिया होते हुए देवकलीगंज जाने वाले मार्ग की स्थिति भी खराब है। अभिमन, सोनू, गोलू, सिद्धार्थ, गोविंद और राकेश ने बताया कि सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। पकड़ी बाजार जाने वाले स्कूली बच्चे भी आए दिन गड्ढों में फंसकर चोटिल होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क की मरम्मत की
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शोहरतगढ़। तहसील क्षेत्र की कई प्रमुख संपर्क सड़कें लंबे समय से जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। टेडिया-जोगीबारी जुड़िकुइया, संतोरी-बानगंगा कैनाल से जगरगठिया-देवकलीगंज, मेढ़वा-मकरौड़ और मड़वा-नीवी सुराहा मार्ग समेत कई सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि सड़कों की मरम्मत नहीं करा रहे हैं। टेडिया से जोगीबारी जुड़िकुइया जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। अर्जुन, मंजूर, कमलेश, रामशब्द, गोविंद और मेजर ने बताया कि इस मार्ग से दर्जनों गांवों के लोग आवागमन करते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई।
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संतोरी-बानगंगा कैनाल से जगरगठिया होते हुए देवकलीगंज जाने वाले मार्ग की स्थिति भी खराब है। अभिमन, सोनू, गोलू, सिद्धार्थ, गोविंद और राकेश ने बताया कि सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। पकड़ी बाजार जाने वाले स्कूली बच्चे भी आए दिन गड्ढों में फंसकर चोटिल होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क की मरम्मत की
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