Siddharthnagar News: बांसी में तीन स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र की मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन ने पुलिस अधीक्षक से बांसी के रतन सेन चौराहा, रानीगंज तिराहा और मंगल बाजार में पुलिस सहायता केंद्र बनाने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि तीनों स्थानों पर दिनभर लोगों के साथ छात्र-छात्राओं और वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस सहायता केंद्र न होने से सुरक्षा और यातायात संबंधी दिक्कतें होती हैं।
रतन सेन चौराहा और रानीगंज तिराहा प्रमुख आवागमन वाले स्थल हैं जबकि मंगल बाजार में व्यापारिक गतिविधियों के कारण भीड़ रहती है। संगठन का कहना है कि भीड़ के समय यातायात नियंत्रण और किसी घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए यहां पुलिस की मौजूदगी जरूरी है। रात के समय स्थायी पुलिस मौजूदगी नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है।
संगठन के रविंद्र श्रीवास्तव, देवेंद्र धर द्विवेदी और सतीश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सहायता केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है।
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बांसी। भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन ने पुलिस अधीक्षक से बांसी के रतन सेन चौराहा, रानीगंज तिराहा और मंगल बाजार में पुलिस सहायता केंद्र बनाने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि तीनों स्थानों पर दिनभर लोगों के साथ छात्र-छात्राओं और वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस सहायता केंद्र न होने से सुरक्षा और यातायात संबंधी दिक्कतें होती हैं।
रतन सेन चौराहा और रानीगंज तिराहा प्रमुख आवागमन वाले स्थल हैं जबकि मंगल बाजार में व्यापारिक गतिविधियों के कारण भीड़ रहती है। संगठन का कहना है कि भीड़ के समय यातायात नियंत्रण और किसी घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए यहां पुलिस की मौजूदगी जरूरी है। रात के समय स्थायी पुलिस मौजूदगी नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है।
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संगठन के रविंद्र श्रीवास्तव, देवेंद्र धर द्विवेदी और सतीश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सहायता केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है।
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