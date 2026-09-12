Siddharthnagar News: लद्दाख में विशाल ने पूरी की 72 किमी की अल्ट्रा रन

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बांसी। नगर क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी एवं कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्यरत विशाल त्रिपाठी ने लद्दाख में आयोजित खारदुंग ला चैलेंज में 72 किलोमीटर की अल्ट्रा रन पूरी कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, कठिन चढ़ाई, तेज हवाओं और बदलते मौसम के बीच दौड़ पूरी करना उनकी लंबे समय की तैयारी और अनुशासन को दर्शाता है।लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में आयोजित इस चुनौतीपूर्ण दौड़ में प्रतिभागियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। विशाल ने मजबूत तैयारी और आत्मविश्वास के साथ निर्धारित 72 किलोमीटर की दूरी पूरी की।विशाल इससे पहले भी कई चुनौतीपूर्ण दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने लद्दाख मैराथन में करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर 42.2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। इसके अलावा 100 किलोमीटर बॉर्डर रन, जैसलमेर से लोंगेवाला और 300 किलोमीटर हेल रन जैसी कठिन दौड़ों को भी पूरा कर चुके हैं।विशाल ने बताया कि दौड़ ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में लगातार आगे बढ़ते रहने की सीख दी है। उनका लक्ष्य भविष्य में भी देश की कठिनतम दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है।उनकी उपलब्धि पर सांसद जगदंबिका पाल, पूर्व प्रधानाचार्य प्रमोद शंकर पांडेय, प्रो. डॉ. रविंद्र धर, विनय शंकर पांडेय, डॉ. अभय शंकर पांडेय आदि ने बधाई दी।