सिद्धार्थनगर: मूर्ति विसर्जन के दौरान कूड़ा नदी में डूबे दो इंटरमीडिएट छात्र, तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ

मूर्ति विसर्जन के बाद आदित्य नदी में नहाने लगा। इसी दौरान वह नदी में बने गहरे कुंड में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में गौतम भी कुंड में चला गया और डूबने लगा। दोनों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वे लापता हो चुके थे।

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मोहाना पुलिस भी पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश शुरू की गई। इसके साथ ही एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। देर शाम तक दोनों का पता नहीं चल सका था।