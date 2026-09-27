फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   The Gorakhpur-Shakoorbasti Puja Special train will run via Barhani starting October 4.

Siddharthnagar News: चार अक्तूबर से बढ़नी के रास्ते चलेगी गोरखपुर-शकूरबस्ती पूजा स्पेशल ट्रेन

Sun, 27 Sep 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 27 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
The Gorakhpur-Shakoorbasti Puja Special train will run via Barhani starting October 4.
ढेबरूआ। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दिल्ली के शकूरबस्ती के बीच वाया बढ़नी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बढ़नी रेलवे स्टेशन पर ठहराव मिलने से सिद्धार्थनगर और नेपाल सीमा क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 05101 गोरखपुर-शकूरबस्ती पूजा स्पेशल का संचालन चार अक्तूबर से प्रत्येक रविवार को होगा। ट्रेन शाम 4 बजे गोरखपुर से रवाना होकर विभिन्न स्टेशनों से होते हुए बढ़नी पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:05 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।
विज्ञापन

वापसी में ट्रेन संख्या 05102 शकूरबस्ती-गोरखपुर पूजा स्पेशल का संचालन पांच अक्तूबर से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। यह दोपहर 1:15 बजे शकूरबस्ती से चलकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेलवे का कहना है कि विशेष ट्रेन से त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed