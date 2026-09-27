Siddharthnagar News: बाढ़ में मरे जवान का किया अंतिम संस्कार

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बारा जिले के सोवर्णा गाउंपालिका-1 स्थित सोलकपुर कुम्हटोली निवासी पिता दिनकर साह ने पार्थिव शरीर पर दीप जलाया। इसके बाद हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार तेयारी नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले नेपाली सेना की टीम ने जवान सूरज कुमार साह को सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी। संवाद विज्ञापन

बारा जिले के सोवर्णा गाउंपालिका-1 स्थित सोलकपुर कुम्हटोली निवासी पिता दिनकर साह ने पार्थिव शरीर पर दीप जलाया। इसके बाद हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार तेयारी नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले नेपाली सेना की टीम ने जवान सूरज कुमार साह को सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी। संवाद

कपिलवस्तु। नेपाल के रसुवा और भोटेकोशी क्षेत्र में आई बाढ़ के दौरान लापता हुए नेपाली सेना के जवान सूरज कुमार साह का शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।