Siddharthnagar News: रावण-बाणासुर संवाद के प्रसंग का किया मंचन

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कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीराम दरबार की आरती के साथ किया गया, जिसके बाद कलाकारों ने रामलीला का मंचन आरंभ किया। इसमें कलाकारों ने दिखाया कि धनुष यज्ञ में दूर-दूर से राजा आए थे। विश्वामित्र के साथ जहां राम लक्ष्मण पहुंचे, वहीं, रावण और बाणासुर भी धमके। राजा जनक ने सभी अतिथियों को सम्मान पूर्वक बैठाया। राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ आसन पर विराजमान हुए। राजा जनक ने स्वयंवर का शर्त बताते हुए कहा कि जो भी राजा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह करुंगा। सीता भी हाथ में जयमाला लिए खड़ी थीं। संवाद