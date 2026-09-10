Siddharthnagar News: एक माह से लापता वृद्धा अयोध्या में मिली

विज्ञापन

- घर से भटककर पहुंच गई थीं अयोध्या, पति ने दर्ज कराई थी गुमशुदगीपथरा। पथरा बाजार थाना क्षेत्र के जमुनी पाठक गांव से एक माह पहले लापता वृद्धा अयोध्या में मिली। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने वृद्धा को उनके परिजन के सुपुर्द कर दिया। वृद्धा के सकुशल मिलने पर परिजन ने राहत की सांस ली।जमुनी पाठक निवासी रामलोटन की पत्नी सुभावती देवी एक अगस्त को घर से भटककर कहीं चली गई थीं। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। इसके बाद पति रामलोटन ने पथरा बाजार थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। मामले की जांच उपनिरीक्षक ज्ञान प्रताप सिंह को सौंपी गई।पुलिस की जांच के दौरान जानकारी मिली कि सुभावती देवी भटकते हुए अयोध्या पहुंच गई हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस टीम ने परिजन के साथ अयोध्या पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर उन्हें लेकर लौटे और परिजन को सौंप दिया गया।