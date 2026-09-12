Siddharthnagar News: वार्ड 1 व 2 में पथ प्रकाश व्यवस्था ठप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:10 PM IST
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बढ़नी। नगर पंचायत बढ़नी के वार्ड संख्या एक और दो में पथ प्रकाश व्यवस्था बदहाल है। शाम ढलते ही कई स्थानों पर अंधेरा होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। बरसात में जलभराव के बीच दुर्घटना की आशंका भी बनी है।
वार्ड-एक निवासी लड्डू, विनोद, संजय समेत ने बताया कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। रात में पैदल आने-जाने वाले लोगों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त न होने से अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की जांच कराकर जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पथ प्रकाश व्यवस्था खराब होने की जानकारी मिली है। जल्द आवश्यक कार्रवाई कर खराब लाइटों को ठीक कराया जाएगा। संवाद
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वार्ड-एक निवासी लड्डू, विनोद, संजय समेत ने बताया कि कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। रात में पैदल आने-जाने वाले लोगों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त न होने से अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की जांच कराकर जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पथ प्रकाश व्यवस्था खराब होने की जानकारी मिली है। जल्द आवश्यक कार्रवाई कर खराब लाइटों को ठीक कराया जाएगा। संवाद
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