Siddharthnagar News: पोखरे में नहाने गए युवक की डूबने से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:12 PM IST
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शोहरतगढ़। क्षेत्र के नीबी दोहनी गांव में बुधवार को पोखरे में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसे पानी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
नगर पंचायत शोहरतगढ़ के नीबी दोहनी गांव निवासी उमेश चौरसिया (30) पुत्र रामकिशन चौरसिया गांव के बाहर स्थित पोखरे में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद कुछ लोग पोखरे में कूदे और उसे बाहर निकाला।
ग्रामीण आनन-फानन में उमेश को सीएचसी शोहरतगढ़ ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि युवक की पोखरे में डूबने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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मौत के बाद गांव में मातम, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल : उमेश की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया।
परिजनों के अनुसार उमेश पांच भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके भाई रमेश और दिनेश विवाहित हैं जबकि गोपाल और गणेश अभी अविवाहित हैं। उमेश के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं। मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
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नगर पंचायत शोहरतगढ़ के नीबी दोहनी गांव निवासी उमेश चौरसिया (30) पुत्र रामकिशन चौरसिया गांव के बाहर स्थित पोखरे में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद कुछ लोग पोखरे में कूदे और उसे बाहर निकाला।
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ग्रामीण आनन-फानन में उमेश को सीएचसी शोहरतगढ़ ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि युवक की पोखरे में डूबने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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मौत के बाद गांव में मातम, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल : उमेश की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया।
परिजनों के अनुसार उमेश पांच भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके भाई रमेश और दिनेश विवाहित हैं जबकि गोपाल और गणेश अभी अविवाहित हैं। उमेश के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं। मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।