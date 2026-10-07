Siddharthnagar News: पोखरे में नहाने गए युवक की डूबने से मौत

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नगर पंचायत शोहरतगढ़ के नीबी दोहनी गांव निवासी उमेश चौरसिया (30) पुत्र रामकिशन चौरसिया गांव के बाहर स्थित पोखरे में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद कुछ लोग पोखरे में कूदे और उसे बाहर निकाला।ग्रामीण आनन-फानन में उमेश को सीएचसी शोहरतगढ़ ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि युवक की पोखरे में डूबने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।मौत के बाद गांव में मातम, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल : उमेश की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया।परिजनों के अनुसार उमेश पांच भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके भाई रमेश और दिनेश विवाहित हैं जबकि गोपाल और गणेश अभी अविवाहित हैं। उमेश के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं। मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।