Siddharthnagar News: गोवंश से टकराई बाइक, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 22 Sep 2026 11:20 PM IST
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- उसका थाना क्षेत्र के पकड़ी के पास देर रात हुआ हादसा
जोगिया। उसका थाना क्षेत्र के गोरखपुर-नौगढ़ मार्ग पर सोमवार की देर रात बाइक सवार युवक गोवंश और उसके बाद अन्य वाहन से टकरा गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई जबकि पत्नी और बेटा घायल हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार जोगिया कोतवाली क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी उदयराज (50) पुत्र छटू अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए बंगला चौराहा रेहरा गया था। पकड़ी चौराहे से थोड़ा आगे निकला था कि सामने एक गोवंश से टकरा गया। इसके बाद किसी दूसरे वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में उदयराज, पत्नी प्रेमलता (46) और बेटा शिवम (19) निवासी उदयपुर को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल काॅलेज भिजवाया गया। डॉक्टरों ने उदयराज को मृत घोषित कर दिया। मां और बेटा का उपचार किया गया। वहीं, मौत की खबर से गांव में कोहराम मचा हुआ है।
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जोगिया। उसका थाना क्षेत्र के गोरखपुर-नौगढ़ मार्ग पर सोमवार की देर रात बाइक सवार युवक गोवंश और उसके बाद अन्य वाहन से टकरा गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई जबकि पत्नी और बेटा घायल हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार जोगिया कोतवाली क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी उदयराज (50) पुत्र छटू अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए बंगला चौराहा रेहरा गया था। पकड़ी चौराहे से थोड़ा आगे निकला था कि सामने एक गोवंश से टकरा गया। इसके बाद किसी दूसरे वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में उदयराज, पत्नी प्रेमलता (46) और बेटा शिवम (19) निवासी उदयपुर को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल काॅलेज भिजवाया गया। डॉक्टरों ने उदयराज को मृत घोषित कर दिया। मां और बेटा का उपचार किया गया। वहीं, मौत की खबर से गांव में कोहराम मचा हुआ है।
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