Siddharthnagar News: संचारी रोग अभियान में महिलाओं को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
भारतभारी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में नियमित टीकाकरण को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा की ओर से शुक्रवार को ग्राम स्तर पर माता बैठक हुई। इसमें गर्भवतियों को जागरूक किया गया। अभियान में शुक्रवार को आशा गायत्री देवी ने तिलगड़िया में महिलाओं को जागरूक करने के साथ-साथ बच्चों को समय समय पर टीकाकरण के लिए सुझाव दिए। सभी माताओं को टीकाकरण और उससे लाभ से संबंधित पूरी जानकारी दी। साथ ही बच्चे को छह माह तक मां के दूध देने पर जोर दिया गया। उम्र के हिसाब से कौन-कौन से टीके लगते हैं और कौन सी बीमारी से बचाव होता है। इस पर चर्चा की।
विज्ञापन