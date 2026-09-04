मिशन शक्ति: महिलाओं ने जाने अपने कानूनी अधिकार

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इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने के साथ उन्हें किसी भी परेशानी में तत्काल पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।थाना उसका बाजार की टीम ने भीटिया गांव और रेलवे स्टेशन पर चौपाल लगाई। महिलाओं और बालिकाओं को महिला अपराध से बचाव, साइबर ठगी से सतर्क रहने और किसी घटना की स्थिति में शिकायत करने के तरीके बताए गए।मिशन शक्ति 5.0 के स्टीकर भी चस्पा किए गए। वहीं, इटवा थाना क्षेत्र के बयारी गांव में महिलाओं को एकत्र कर मिशन शक्ति केंद्र, बहू-बेटी सम्मेलन, महिला सशक्तीकरण और नए कानूनों की जानकारी दी गई। गोल्हौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर एंटीरोमियो चेकिंग के साथ गांव में महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक किया।महिलाओं को बताया गया कि महिला अपराध की शिकायत के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। जरूरत पड़ने पर इस पर जानकारी दें। पुलिस तत्काल पहुंच जाएगी।इसके साथ ही बच्चों के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, एंबुलेंस के लिए 108, अग्निशमन के लिए 101, बुजुर्गों के लिए 14567 और साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। पुलिस ने महिलाओं से कहा कि अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में चुप रहने के बजाय तत्काल संबंधित हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करें।