Siddharthnagar News: पानी की निकासी के विवाद में महिला से मारपीट, तीन पर प्राथमिकी

डुमरियागंज। बायताल गांव में बरसात के पानी को लेकर मंगलवार देर शाम दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। एक पक्ष ने अर्चना चौरसिया के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद अर्चना की मां मंजू चौरसिया ने भवानीगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर के अनुसार बरसात के पानी की निकासी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान अर्चना के साथ मारपीट की।प्रभारी थानाध्यक्ष भवानीगंज राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।