Siddharthnagar News: ग्रामीणों ने की पुलिया बनवाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
भारतभारी। डुमरियागंज क्षेत्र के मड़हली गांव निवासी प्रेम कुमार,जब्बार अली, खलीलुल्लाह मोहम्मद, महेश कुमार, नसीम, यार मोहम्मद, शाह मोहम्मद ने शासन से गांव में पुलिया बनवाने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव से भारतभारी जाने के लिए कम दूरी का एकमात्र रास्ता है। पुलिया न होने के चलते लंबी दूरी तय करके लोग जाने को मजबूर है। इसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय भी है।
ग्रामीणों को भारतभारी जाने के लिए लगभग एक से दो किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पुलिया बनवाने के लिए समाधान दिवस पर कई बार मांग पत्र दिया लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। पुलिया बन जाने से ग्रामीणों को भारतभारी आदि जगहों पर जाने में आसानी हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रामीणों का कहना है कि गांव से भारतभारी जाने के लिए कम दूरी का एकमात्र रास्ता है। पुलिया न होने के चलते लंबी दूरी तय करके लोग जाने को मजबूर है। इसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय भी है।
विज्ञापन
ग्रामीणों को भारतभारी जाने के लिए लगभग एक से दो किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पुलिया बनवाने के लिए समाधान दिवस पर कई बार मांग पत्र दिया लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। पुलिया बन जाने से ग्रामीणों को भारतभारी आदि जगहों पर जाने में आसानी हो जाएगी।
विज्ञापन