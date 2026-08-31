Siddharthnagar News: ग्रामीणों ने की पुलिया बनवाने की मांग

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ग्रामीणों का कहना है कि गांव से भारतभारी जाने के लिए कम दूरी का एकमात्र रास्ता है। पुलिया न होने के चलते लंबी दूरी तय करके लोग जाने को मजबूर है। इसी रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय भी है।ग्रामीणों को भारतभारी जाने के लिए लगभग एक से दो किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पुलिया बनवाने के लिए समाधान दिवस पर कई बार मांग पत्र दिया लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। पुलिया बन जाने से ग्रामीणों को भारतभारी आदि जगहों पर जाने में आसानी हो जाएगी।