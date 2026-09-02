Siddharthnagar News: मां बलुआ समय माता स्थान पर उमड़ा आस्था का सैलाब

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कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने मां समय माता की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। आयोजन में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संतोष पासवान ने कहा कि मां समय माता की आराधना से लोगों को आत्मिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से लोगों में आपसी भाईचारा और एकजुटता भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सकारात्मक संदेश देती है।इस अवसर पर मंटू पांडेय, राजू वर्मा, राहुल दूबे, प्रमोद गौतम, केशवराम यादव, अजय, सुनील समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे।