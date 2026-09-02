Siddharthnagar News: कथित एआई वीडियो को लेकर राघवेंद्र ने अखिलेश पर साधा निशाना

विज्ञापन

डुमरियागंज। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित कथित एआई से तैयार वीडियो दिखाए जाने के मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बुधवार को जारी वीडियो बयान में उन्होंने कथित वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई तकनीक के माध्यम से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को सिगरेट और गांजा पीते हुए दिखाया गया। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ गोरक्षपीठाधीश्वर और नाथ संप्रदाय के प्रमुख भी हैं। ऐसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व को इस तरह दिखाना हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं लेकिन धार्मिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के सम्मान और सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को राजनीतिक विरोध में भी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी।