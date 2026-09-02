Siddharthnagar News: बैठक में बूथ समितियों के सत्यापन पर दिया गया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:15 PM IST
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इटवा। स्थानीय कस्बे में स्थित भाजपा कार्यालय पर बुधवार को पूर्व मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को बूथ सत्यापन की बैठक हुई। वक्ताओं ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर दो दिन के भीतर बूथ समितियों का सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा शिव नाथ चौधरी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और बूथ समितियों के सत्यापन अभियान को समयबद्ध पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से है। इसके लिए प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक मंडल प्रवासी की जिम्मेदारी तय की गई है जो शक्ति केंद्र संयोजक के साथ मिलकर बूथ समितियों का सत्यापन करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही पार्टी की सफलता का आधार है। कार्यकर्ताओं को व्यक्ति नहीं बल्कि कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
पूर्व मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ समिति उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ कार्यकर्ताओं से अभियान को पूरी सक्रियता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने का आह्वान किया। अभियान संयोजक राकेश मिश्र और सह संयोजक रामजी मौर्य और राम निवास विश्वकर्मा ने सत्यापन अभियान की कार्ययोजना और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। बैठक में चेयरमैन विकास जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कसौधन, मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल विश्वकर्मा, दीप नारायण तिवारी आदि मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा शिव नाथ चौधरी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और बूथ समितियों के सत्यापन अभियान को समयबद्ध पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से है। इसके लिए प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक मंडल प्रवासी की जिम्मेदारी तय की गई है जो शक्ति केंद्र संयोजक के साथ मिलकर बूथ समितियों का सत्यापन करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही पार्टी की सफलता का आधार है। कार्यकर्ताओं को व्यक्ति नहीं बल्कि कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
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पूर्व मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ समिति उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ कार्यकर्ताओं से अभियान को पूरी सक्रियता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने का आह्वान किया। अभियान संयोजक राकेश मिश्र और सह संयोजक रामजी मौर्य और राम निवास विश्वकर्मा ने सत्यापन अभियान की कार्ययोजना और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। बैठक में चेयरमैन विकास जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कसौधन, मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल विश्वकर्मा, दीप नारायण तिवारी आदि मौजूद रहे।
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