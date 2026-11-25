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सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र में भारतभारी मेले में जाने और लौटने के दौरान बुधवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। सभी को बेंवा सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया। दोनों हादसों के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग गए।जानकारी के अनुसार, पहली घटना बुधवार दोपहर करीब एक बजे बेंवा-भारतभारी मार्ग पर पटखौली स्थित देसी शराब की दुकान के पास हुई। बस्ती जिले के छपिया खास निवासी विवेक (19), रामसागर (18) और राज (11) बाइक से मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान भारतभारी की ओर जा रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। विवेक और रामसागर की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया, जबकि राज का सीएचसी में उपचार चल रहा है।दूसरी घटना रुधौली-डुमरियागंज मार्ग पर परसा हुसैन के पास हुई। रिश्तेदार से मिलने के बाद भारतभारी मेला जा रहे गिरधर निवासी रवि (19), रूबी (17) और अंदेवरा निवासी मंगीता (16) की बाइक में अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया।इस संबंध में डुमरियागंज के प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। थाने में कोई तहरीर भी नहीं मिली है।