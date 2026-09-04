Siddharthnagar News: जूनियर कबड्डी टीम चयन के लिए ट्रायल सात को
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST
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बांसी। जिला कबड्डी एसोसिएशन सिद्धार्थनगर की ओर से 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए टीम चयन ट्रायल सात सितंबर (रविवार) को सुबह 11 बजे रतन सेन इंटर कॉलेज, बांसी में आयोजित किया जाएगा।
एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार साह ने बताया कि ट्रायल में जिले के सभी पात्र खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों की आयु 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। ट्रायल में शामिल होने के लिए आधार कार्ड एवं उसकी छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। चयनित खिलाड़ी 12 व 13 सितंबर को बस्ती में खेलेंगे।
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एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार साह ने बताया कि ट्रायल में जिले के सभी पात्र खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों की आयु 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। ट्रायल में शामिल होने के लिए आधार कार्ड एवं उसकी छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। चयनित खिलाड़ी 12 व 13 सितंबर को बस्ती में खेलेंगे।
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