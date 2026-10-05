Siddharthnagar News: ट्रांसफाॅर्मर जला, 10 दिन से गांव में बिजली आपूर्ति ठप
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
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भनवापुर। ब्लॉक क्षेत्र के महतिनिया बुजुर्ग गांव में ट्रांसफॉर्मर जलने से 25 सितंबर से बिजली आपूर्ति ठप है। एक सप्ताह से बिजली नहीं मिलने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। बरसात के मौसम में रात के समय गांव में अंधेरा होने से आवागमन में भी दिक्कत हो रही है।
ग्रामीणों के मुताबिक, ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद से विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बिजली न होने से घरों के दैनिक कामकाज प्रभावित हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बारिश के कारण गांव की गलियों और आसपास के रास्तों में पानी व कीचड़ होने से रात में आवागमन करना मुश्किल हो गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि अंधेरे के कारण जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। कई दिन बीतने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से लोगों में नाराजगी है।
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पूर्व प्रधान रामकृपाल यादव, राजेंद्र गौतम, माया प्रसाद, शोभा देवी गौतम, पूजन गौतम, अनिल कुमार, राधेश्याम गौतम और चंद्रावती चौहान समेत अन्य ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जला हुआ ट्रांसफॉर्मर जल्द बदलवाने और बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।
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ग्रामीणों के मुताबिक, ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद से विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बिजली न होने से घरों के दैनिक कामकाज प्रभावित हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बारिश के कारण गांव की गलियों और आसपास के रास्तों में पानी व कीचड़ होने से रात में आवागमन करना मुश्किल हो गया है।
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ग्रामीणों ने बताया कि अंधेरे के कारण जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। कई दिन बीतने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से लोगों में नाराजगी है।
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पूर्व प्रधान रामकृपाल यादव, राजेंद्र गौतम, माया प्रसाद, शोभा देवी गौतम, पूजन गौतम, अनिल कुमार, राधेश्याम गौतम और चंद्रावती चौहान समेत अन्य ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जला हुआ ट्रांसफॉर्मर जल्द बदलवाने और बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।