Siddharthnagar News: सशक्त भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण

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युवाओं को शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देना चाहिए।उन्होंने कहा कि क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विचारों और सुझावों को ऑनलाइन माध्यम से साझा करने का अवसर मिल रहा है। अध्यक्षता करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. नीता यादव ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति विकसित भारत 2047 की संकल्पना से जुड़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की।डॉ. वंदना गुप्ता और डॉ. जय सिंह यादव ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने से जुड़ी है।राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. देव बख्श सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ सेवा की भावना विकसित करना एनएसएस का प्रमुख उद्देश्य है। स्वयंसेवक माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर विकसित भारत 2047 के संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।कार्यक्रम में विद्यार्थियों उमेश पासवान, उमेश कुमार, सुचेता मौर्या और सायमा परवीन ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के आह्वान से हुआ। संचालन डॉ. यशवंत यादव ने किया। आभार ज्ञापन डॉ. मनोज कुमार ने किया।कार्यक्रम में डॉ. मयंक कुशवाहा, डॉ. प्रदीप कुमार पांडेय, डॉ. धर्मेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के शिक्षक, अतिथि प्रवक्ता और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।