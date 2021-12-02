Siddharthnagar News: आंगनबाड़ी का बढ़ा मानदेय और मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण
डुमरियागंज। अयोध्या धाम में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का तहसील सभागार डुमरियागंज में मंगलवार को सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा उनके समर्पण और जिम्मेदारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
इस अवसर पर डुमरियागंज के बाल विकास परियोजना अधिकारी अभय सिंह, भनवापुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी पंचायत आशुतोष मिश्रा, लवकुश ओझा, मधुसूदन अग्रहरि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
डुमरियागंज। अयोध्या धाम में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का तहसील सभागार डुमरियागंज में मंगलवार को सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा उनके समर्पण और जिम्मेदारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
विज्ञापन
इस अवसर पर डुमरियागंज के बाल विकास परियोजना अधिकारी अभय सिंह, भनवापुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी पंचायत आशुतोष मिश्रा, लवकुश ओझा, मधुसूदन अग्रहरि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन