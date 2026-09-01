Siddharthnagar News: यूरिया के साथ तस्कर गिरफ्तार

संयुक्त गश्ती दल ने सीमा स्तंभ संख्या 556 से करीब 400 मीटर दूर कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल और साइकिल भी बरामद की। एक अन्य व्यक्ति मौके से नेपाल की ओर भागने में सफल रहा।एसएसबी के अनुसार, सीमा चौकी खुनुवां की संयुक्त गश्ती टीम को खाद की तस्करी की सूचना मिली थी। जवान सीमा क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान दो लोग मोटरसाइकिल और साइकिल से भारत से नेपाल की ओर जाते दिखे। रोकने का प्रयास किया तो दोनों सामान छोड़कर भागने लगे।