फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Train runs up to Nepalgunj Road Station; residents to get relief

Siddharthnagar News: नेपालगंज रोड स्टेशन तक चली ट्रेन, लोगों को मिलेगी राहत

Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Train runs up to Nepalgunj Road Station; residents to get relief
सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-गोंडा वाया बढ़नी रेलखंड पर गोरखपुर से बहराइच तक रोजाना चलने वाली फास्ट पैसेंजर अब वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड तक एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी। मंगलवार से इसकी शुरुआत हो गई। रेलवे के इस निर्णय से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है।
विज्ञापन

वाराणसी सिटी से गोरखपुर तक चलने वाली 15131/15132 एक्सप्रेस ट्रेन को क्षेत्रीय यात्रियों की बनारस से जुड़ाव की मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने विस्तार करते हुए बहराइच तक ट्रेन संचलन शुरू करवाया था लेकिन इसमें गोरखपुर से बहराइच तक ट्रेन संख्या 05131/05132 से इसे संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा गोरखपुर से बहराइच तक इस ट्रेन में रिजर्वेशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी।
विज्ञापन

बनारस तक सफर करने वाले यात्रियों को गोरखपुर से रिजर्वेशन की सुविधा मिलती थी और वापसी में गोरखपुर आकर पुनः खत्म हो जाती थी। वाराणसी सिटी से बहराइच तक एक ट्रेन संख्या व रिजर्वेशन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय लोगों ने केंद्रीय रेल राज्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद से लेकर रेलवे के अधिकारियों से लिखित व मौखिक रूप से मांग भी की। मंगलवार से इस ट्रेन को 15131/15132 ट्रेन संख्या के साथ वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड तक रोजाना चलाया जाएगा। इसमें पूरी यात्रा के दौरान रिजर्वेशन की सुविधा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रेन की समय-सारणी : ट्रेन संख्या 15132 वाराणसी सिटी से 22:35 पर चलेगी और इसके बाद सारनाथ, औड़िहार, सादात, जखनियां, दुल्लइपुर, मऊ, बेल्थरा रोड, लार रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, गौरी बाजार, चौरीचौरा होते हुए सुबह 04:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद 04:27 बजे रवाना होगी।
इसके बाद 04:42 पर नकहा जंगल, 04:56 पीपीगंज, 05:08 बजे कैंपियरगंज, 05:36 बजे आनंदनगर, 05:58 बजे सिद्धार्थनगर, 06:19 बजे शोहरतगढ़, 07:05 बजे बढ़नी पहुंचेगी।
दो मिनट रुकने के बाद 07:32 बजे तुलसीपुर, 09:10 बजे बलरामपुर, 09:45 बजे गोंडा, 10:08 बजे पयागपुर, 10:30 बजे बहराइच पहुंचेगी। इसके बाद रिसिया व नानपारा होते हुए पौने 11 बजे नेपालगंज रोड पहुंचेगी।
इसके अलावा ट्रेन संख्या 15131 नेपालगंज रोड से 16:30 बजे चलकर 16:52 बजे नानपारा, 17:26 बजे रिसिया, 17:48 बजे बहराइच,18:12 बजे पयागपुर, 19:20 बजे गोंडा, 20:16 बजे बलरामपुर, 20:47 बजे तुलसीपुर, 21:27 बजे बढ़नी, 21:47 बजे शोहरतगढ़, 22:05 बजे सिद्धार्थनगर, 22:56 बजे आनंदनगर, 23:08 बजे कैंपियरगंज, 23:22 बजे पीपीगंज, 23:41 बजे नकहा जंगल होते हुए 00:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

यहां 10 मिनट रुकने के बाद 00:20 बजे रवाना होकर चौरीचौरा, गौरी बाजार, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर, लार रोड, बेल्थरा रोड, मऊ, दुल्लइपुर, जखनियां, सादात, औड़िहार, सारनाथ होते हुए सुबह साढ़े पांच बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed