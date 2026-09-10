Siddharthnagar News: धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण की छठी

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कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के उपरांत देर रात तक जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जागरण में गाए गए भगवान श्रीकृष्ण के मधुर भजनों और भक्ति गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे और पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। वहीं, श्रद्धालुओं ने पूरी रात भगवान कृष्ण के भजनों का आनंद लिया।इस अवसर पर मुख्य रूप से विजय कुमार उपाध्याय, अंकित उपाध्याय, सूरज, नीरज, राजू मिश्र, प्रमोद कुमार, रमाकांत, विनोद कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।