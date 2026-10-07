Siddharthnagar News: सेवा ज्योति कलश यात्रा ने दिया सेवा और विकसित भारत का संदेश

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कार्यक्रम में जिले के जिला व मंडल पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना। इस दौरान सेवा, सुशासन और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया गया।मुख्य अतिथि प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सात अक्तूबर भारतीय राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। 25 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर जनसेवा की यात्रा शुरू की थी। सेवा ज्योति कलश यात्रा उनके 25 वर्षों के जनसेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटना होगा।जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या ने कहा कि सेवा ज्योति कलश यात्रा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के संकल्प से प्रेरणा लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और विकसित भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा यात्रा त्याग, तपस्या और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश आगे बढ़ रहा है।