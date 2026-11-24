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डुमरियागंज। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को विधायक सैय्यदा खातून के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। विधायक ने सभी सेक्टर प्रभारियों को मतदाता सूची उपलब्ध कराते हुए उसके सत्यापन के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का गहनता से अवलोकन करें। कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। सूची में छूटे हुए नाम जुड़वाने, गलत नामों में सुधार कराने और फर्जी नामों को हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक-एक वोट कीमती है और मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है।बैठक में कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संपर्क करने का आह्वान किया गया। इस दौरान पप्पू सिद्दीकी, धीरज साहनी, बच्चा राम बौद्ध, विजय यादव, इरशाद मलिक, शहाबुद्दीन सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।