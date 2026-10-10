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Siddharthnagar News: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा, सतर्कता के निर्देश

Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
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Siddharthnagar News: Review of security at the India-Nepal border; instructions issued to remain vigilant
सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। शनिवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने पैदल गश्त की। यह जायजा कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के अलीगढ़वा में लिया गया। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए। उन्हें सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा गया। अवैध आवागमन, तस्करी और घुसपैठ पर कड़ी नजर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। बैरियर और चेकिंग पॉइंट का भी जायजा लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपजिलाधिकारी सदर निखिल चक्रवर्ती और कपिलवस्तु थानाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे।
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