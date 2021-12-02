सिद्धार्थ विवि : तीन पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी

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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षाफल समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया है। छात्र-छात्राएं समर्थ पोर्टल पर अपना परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा परिणाम महाविद्यालयों और छात्र-छात्राओं की ओर से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फार्म में दर्ज सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है। यदि परीक्षा फार्म में दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो संबंधित छात्र का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।