Siddharthnagar News: राहत-बचाव अभियान तेज, अबतक 2,650 लोगों को बचाया

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आर्मी हेडक्वार्टर के मुताबिक शनिवार को तिमुरे, स्याफ्रुबेशी और मैलुंग क्षेत्र से 54 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इनमें 46 चीनी और आठ भारतीय नागरिक शामिल हैं। शनिवार को विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों से कुल 550 लोगों का एयर रेस्क्यू किया गया। सेना के अनुसार अब तक बचाए गए लोगों में 121 भारतीय, 72 चीनी, चार जर्मन, दो अमेरिकी, दो इटैलियन, एक ओमानी और 15 दक्षिण कोरियाई नागरिक शामिल हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को गति देने के लिए नेपाली सेना के करीब 8,300 जवानों को तैनात किया गया है। सेना की टीमें प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की तलाश, ग्राउंड रेस्क्यू और हेलीकॉप्टर के जरिये एयर रेस्क्यू का कार्य कर रही हैं।

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खुनुवां। नेपाल के रसुवा जिले में 26 अगस्त की सुबह भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाली सेना का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सेना के जवानों ने अब तक विभिन्न स्थानों से 2,650 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 200 लोगों का ग्राउंड रेस्क्यू और 2,450 लोगों का एयर रेस्क्यू किया गया है।