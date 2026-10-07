Siddharthnagar News: पूजन सामग्री की तैयार किट ने आसान की नवरात्र की खरीदारी

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- 51 से 501 रुपये तक की किट उपलब्ध, नारियल-रोली से कलश और मौली तक सामान शामिलसिद्धार्थनगर। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले बाजार में तैयार पूजा किट की मांग बढ़ने लगी है। श्रद्धालुओं को अब पूजन सामग्री के लिए अलग-अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।नौगढ़-तेतरी बाजार, बांसी, शोहरतगढ़ और इटवा बाजार में जरूरत और बजट के हिसाब से 51, 101, 151, 251 और 501 रुपये तक की किट उपलब्ध हैं। इनमें रोली, अक्षत, मौली, सिंदूर, कपूर, धूप, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, सुपारी और कलावा समेत पूजन की कई सामग्री एक साथ पैक की जा रही है।कुछ दुकानदार बड़ी किट में कलश, चुनरी और नारियल भी शामिल कर रहे हैं। किट में सामग्री और उसकी मात्रा कीमत के अनुसार अलग-अलग है। ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक कुछ दुकानदार सामग्री कम या ज्यादा करके भी पैक तैयार कर रहे हैं।बजट के हिसाब से तैयार हो रही किटदुकानदार अमरजीत गुप्ता ने बताया कि छोटी किट में सामान्य पूजन सामग्री रखी जा रही है। मध्यम कीमत वाली किट में सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा और कलश पूजन से जुड़ी सामग्री जोड़ी जा रही है। बड़ी किट में नारियल, चुनरी और कलश समेत अधिक सामग्री दी जा रही है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार किट चुन रहे हैं। तैयार किट से ग्राहकों को अलग-अलग सामान की कीमत पूछने और उसे जुटाने में समय नहीं लग रहा है। दुकानदारों ने नवरात्र को देखते हुए पहले से ही किट तैयार कर स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। पारदर्शी और आकर्षक पैकिंग की जा रही है, ताकि ग्राहक पैकेट खोलने से पहले ही उसमें शामिल सामग्री देख सकें।अलग-अलग खरीदारी की जगह तैयार किट पसंदतेतरी बाजार के अनुपम मिश्रा, प्रमोद तिवारी और मुदिता गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग सामग्री खरीदने में कई बार कोई सामान छूट जाता है। तैयार किट में जरूरी सामग्री एक साथ मिलने से खरीदारी आसान हो जाती है। हालांकि कई ग्राहक अपनी जरूरत और मात्रा के अनुसार सामान अलग-अलग खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। विक्रेताओं के अनुसार नवरात्र नजदीक आने के साथ तैयार पूजा किट की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। छोटी से लेकर बड़ी किट तक सभी वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखकर स्टॉक तैयार किया गया है।