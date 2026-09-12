Siddharthnagar News: पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

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एसबीआई की मुख्य शाखा नौगढ़ के बाहर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। शाखा प्रबंधक अनिल कुमार ने कहा कि यह हड़ताल केवल विरोध की कार्रवाई नहीं है बल्कि बैंक कर्मचारियों के अधिकारों, सामूहिक सौदेबाजी और कार्य-जीवन संतुलन के प्रति उनके संकल्प को दर्शाती है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।प्रदर्शन में आरबीओ-6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, गोरखपुर अंचल के क्षेत्रीय सचिव रामदेव, दीपचंद, विकास चौधरी, निशा, अनिल कुमार, दिवाकर, प्रकाश, प्रदीप कुमार, फारुक और रामचंद्र आदि मौजूद रहे।विभिन्न मांगों को लेकर बैंककर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार : शोहरतगढ़। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों ने शुक्रवार को बैंक गेट पर ताला लगाकर कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बैंक बंद रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।एसबीआई शाखा प्रबंधक पंकज कुमार ने कहा कि बैंककर्मी पूरे सप्ताह कार्य कर रहे हैं। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार कार्य और अवकाश नहीं मिलने से बैंक कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है।