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Siddharthnagar News: तहसील परिसर के निष्प्रयोज्य दो भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू

Sat, 07 Nov 2026 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:40 PM IST
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Siddharthnagar News: Process initiated for the demolition of two disused buildings on the tehsil premises
नौगढ़ तहसील के परिषद में स्थित दूरदर्शन कार्यालय का भवन। संवाद
- दूरदर्शन गोरखपुर को किराये पर आवंटित किए गए थे दोनों भवन
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सिद्धार्थनगर। तहसील नौगढ़ परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य घोषित टाइप-2 और टाइप-3 के दो भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों भवन दूरदर्शन गोरखपुर को किराये पर आवंटित किए गए थे। अब इनके ध्वस्तीकरण के लिए नीलामी कराई जाएगी।

उपजिलाधिकारी नौगढ़ निखिल चक्रवर्ती ने बताया कि दोनों भवनों की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 17 नवंबर 2026 को होने वाली नीलामी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक माह के भीतर भवनों का ध्वस्तीकरण कराने के साथ मलबा भी हटाना होगा। वहीं, दूरदर्शन गोरखपुर को तहसील परिसर में दूसरे भवन के आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है।
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