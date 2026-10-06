Siddharthnagar News: कागजात अधूरे तो सड़क पर नहीं दौड़ा सकेंगे निजी एंबुलेंस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संभागीय परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 95 एंबुलेंस पंजीकृत हैं। इनका इस्तेमाल मरीजों को स्थानीय अस्पतालों के साथ गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ समेत दूसरे शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाने में किया जाता है। इसके अलावा कई निजी एंबुलेंस बिना स्पष्ट रिकॉर्ड के अलग-अलग स्थानों से संचालित होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।जांच में कई बार ऐसे वाहन मिले हैं, जिनमें मरीजों को ले जाने के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होतीं। अधिकतर में ऑक्सीजन सिलिंडर और स्ट्रेचर के अलावा जरूरी चिकित्सा उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ तक नहीं होता। गंभीर मरीजों को लंबी दूरी तक ऐसे वाहनों से ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बावजूद मरीजों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।शासन ने बिना मानक एंबुलेंस के संचालन और मरीजों से होने वाली मनमानी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब पंजीकृत एंबुलेंस के साथ सड़क पर संचालित अन्य निजी एंबुलेंस की भी जांच होगी। मानक, फिटनेस या दस्तावेजों में कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान दो वाहनों पर कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी है।मरीजों को दूसरी जगह पहुंचाने की शिकायत : निजी एंबुलेंस से मरीजों को बताए गए अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल ले जाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। करीब दो वर्ष पहले एक महिला को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के बजाय शहर के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचाने का आरोप लगा था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ने के बाद महिला की मौत हो गई थी। एंबुलेंस की पहचान नहीं होने से मामले में कार्रवाई मुश्किल हुई।